Al cinema in settimana | da Lupin III a The Doors

Dal 13 al 15 luglio torna al cinema “Lupin III: Il castello di Cagliostro”. La pellicola, in versione restaurata e rimasterizzata in 4K, permette di vedere il debutto cinematografico di Miyazaki mantenendo lo storico doppiaggio. La proiezione si svolge in sala per tre giorni, offrendo l’opportunità di rivivere il classico animato. Intanto, nel resto della settimana, sono in programma anche altre proiezioni, tra cui un film sui Doors.

Torna al cinema “Lupin III: Il castello di Cagliostro”. La proiezione, che verrà proposta dal 13 al 15 luglio, permette di rivedere il debutto cinematografico del maestro Hayao Miyazaki in versione restaurata e rimasterizzata in 4K, mentre sarà mantenuto lo storico doppiaggio. Altro ritorno sul grande schermo è costituito da “The Doors – The Final Cut” di Oliver Stone con Val Kilmer, Meg Ryan e Kyle MacLachlan, in una nuova versione restaurata in 4K con audio Dolby Atmos. Dedicato a Jim Morrison e alla musica dei Doors, si distingue per le immagini più nitide e profonde e un suono immersivo che rende le scene dei concerti ancora più intense... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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il 55 anniversario di Lupin III ha ufficialmente preso il via

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