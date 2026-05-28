Il film su The Doors di Oliver Stone sarà proiettato in versione restaurata in 4K. La pellicola ripercorre la storia della band degli anni ’60 e il suo impatto nel mondo del rock. La riedizione al cinema permette di rivivere le immagini e le atmosfere di quel periodo, con un’alta qualità visiva. La versione digitale sarà disponibile nelle sale cinematografiche in tutto il paese.

Il mito immortale di una delle band più rivoluzionarie e magnetiche della storia del rock si appresta a rivivere sul grande schermo. Il 13, 14 e 15 luglio, le sale italiane ospiteranno come evento speciale il ritorno di The Doors – The Final Cut, il celebre lungometraggio biografico diretto dal premio Oscar Oliver Stone. Dedicata all’iconica figura del frontman Jim Morrison, la pellicola viene riproposta al pubblico attraverso una straordinaria versione restaurata in 4K e arricchita da un comparto audio rimasterizzato in Dolby Atmos®, offrendo agli spettatori un’esperienza visiva e sonora totalmente immersiva. L’operazione è stata supervisionata in prima persona dallo stesso Oliver Stone, intenzionato a restituire la massima nitidezza e profondità cromatica alle celebri e concitate sequenze dei concerti dal vivo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Un viaggio sonoro nel caos degli anni ’60: The Doors di Oliver Stone torna al cinema in 4K

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THE DOORS. THE FINAL CUT di Oliver Stone con Val Kilmer - Evento 13-14-15 luglio al cinema in 4K

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