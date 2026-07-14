Le ACLI Provinciali di Avellino hanno avviato un nuovo progetto dedicato al cinema e all’educazione alla pace, rivolto alle comunità locali. L’obiettivo è promuovere inclusione e dialogo attraverso attività cinematografiche e iniziative di sensibilizzazione. La proposta prevede incontri, laboratori e proiezioni, coinvolgendo diverse fasce della popolazione. Il progetto fa parte di un percorso più ampio di animazione territoriale, con l’intento di rafforzare la coesione sociale e favorire la partecipazione attiva.

Tempo di lettura: 2 minuti “Le ACLI Provinciali di Avellino continuano il percorso di animazione territoriale promosso nell’ambito del progetto REAL – Reti di solidarietà e Azioni di Leadership di comunità, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e iniziative di interesse generale del Terzo Settore. Venerdì 17 luglio, alle ore 18.30, presso la sede delle ACLI di Avellino in via De Renzi 28, saranno presentate due nuove iniziative che mettono al centro il tema della pace, della partecipazione e della costruzione di relazioni significative all’interno della comunità. La prima proposta, “ Il cinema che ha scelto la pace”, sarà curata dal giornalista e saggista Paolo Spagnuolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cinema ed educazione alla pace per comunità più inclusive: il progetto Real

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