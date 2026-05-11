Al Cinema Esperia una serata per l' educazione alla pace
Martedì 12 maggio alle 21 si terrà una proiezione del film “Mr Nobody Against Putin” al Cinema Esperia. Il film, vincitore di un premio Oscar, sta attirando l'interesse di molti spettatori nelle sale della città. L'evento sarà accompagnato dalla presenza di Stefano Collizzoli di Zalab, il collettivo che si occupa della distribuzione del film. La serata si inserisce in un'iniziativa dedicata all'educazione alla pace.
Martedì 12 maggio ore 21 la proiezione del film premio oscar “Mr Nobody Against Putin” che sta attirando l'attenzione di un vasto pubblico nelle sale cittadine, sarà accompagnata dalla presenza di STEFANO COLLIZZOLi di Zalab, il collettivo che distribuisce il film. Con lui dialogheranno Don.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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