Al Cinema Esperia una serata per l' educazione alla pace

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio alle 21 si terrà una proiezione del film “Mr Nobody Against Putin” al Cinema Esperia. Il film, vincitore di un premio Oscar, sta attirando l'interesse di molti spettatori nelle sale della città. L'evento sarà accompagnato dalla presenza di Stefano Collizzoli di Zalab, il collettivo che si occupa della distribuzione del film. La serata si inserisce in un'iniziativa dedicata all'educazione alla pace.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì 12 maggio ore 21 la proiezione del film premio oscar “Mr Nobody Against Putin” che sta attirando l'attenzione di un vasto pubblico nelle sale cittadine, sarà accompagnata dalla presenza di STEFANO COLLIZZOLi di Zalab, il collettivo che distribuisce il film. Con lui dialogheranno Don.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

“Immagina al Cinema Principe”: una serata dedicata al nuovo cinema indipendente e alla formazione d’autoreIl cinema indipendente e il talento emergente tornano protagonisti a Firenze grazie alla Scuola di Cinema Immagina di Firenze.

"The Wonder" al Cinema EsperiaLe voci di sette autrici italiane attorno allo stupore e alla sacralità della vita.

Argomenti più discussi: La programmazione della settimana al cinema Esperia dal 6 al 13 maggio 2026; Cinema Esperia programmazione tra moda musica e solidarietà; Il ping-pong come lingua universale: Vittorio a Tavolino arriva al Cinema Esperia; In biblioteca il Maggio dei libri.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web