Aree gioco più moderne ed inclusive

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Partono domani i lavori di riqualificazione di tre aree gioco pubbliche, con un investimento totale di 50 mila euro. Gli interventi riguardano i parchi di via Civitali, via Carrà e il parco Pardini in via Olmi interno. Le operazioni prevedono miglioramenti in termini di sicurezza, inclusione e qualità urbana, con un focus su strutture più moderne e accessibili per i bambini. I lavori dureranno fino a completamento, senza ulteriori dettagli sui tempi.

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Al via al rinnovo delle aree gioco nei parchi pubblici, tra sicurezza, inclusione e qualità urbana. Partiranno domani i lavori di riqualificazione di tre parchi gioco pubblici per 50 mila euro: quello di via Civitali, di via Carrà e il parco Pardini in via Olmi interno. In tutte e tre le aree verranno sostituite alcune strutture ormai datate con nuovi giochi inclusivi e nuove superfici antitrauma, progettate per garantire maggiore sicurezza, accessibilità e durata nel tempo. In quello di via Civitali sarà installata una nuova doppia torre inclusiva con pannello attività, in sostituzione dell’attuale torre scivolo. Nel parco giochi di via... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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