Tennis | Atp Gstaad Sonego supera il primo turno

Lorenzo Sonego ha vinto il suo match nel primo turno dell'EFG Swiss Open Gstaad, torneo ATP 250 con un montepremi di 596.000 dollari. La partita è stata più difficile del previsto, ma il giocatore è riuscito a superare l'avversario.

Anche se con più fatica del previsto Lorenzo Sonego ha superato il primo turno dell''EFG Swiss Open Gstaad', torneo ATP 250 con un montepremi di 596.035 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Nel match che ha aperto il programma su Centrale il 31enne torinese, n.83 ATP, ha battuto per 6-4, 7-6(4), in un'ora e cinquanta minuti, l'austriaco Joel Schwaerzler, n.171 del ranking, firmando la sua prima vittoria in quattro partecipazioni al torneo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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