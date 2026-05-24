Parco fitness Salvo D’Acquisto a Qualiano torna nel degrado: erba alta e area impraticabile, come già denunciato due anni fa. Di nuovo nel degrado il Parco fitness Salvo D’Acquisto a Qualiano, simbolo di una manutenzione che sembra intervenire solo a intermittenza. La segnalazione arrivata in redazione riporta indietro nel tempo, a una situazione già documentata due anni fa e che oggi si ripresenta in modo pressoché identico. Un deja-vu che dura da anni. L’ultima volta che il tema era finito sotto i riflettori risale al 20 m a ggio 2024, quando veniva denunciato lo stato di abbandono del parco. Solo otto giorni dopo, il 28 maggio 2024, era arrivato il ripristino con interventi di diserbo e potatura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, parco Salvo D’Acquisto nel degrado: erba alta e incuria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Degrado nel Parco Marittimo: "Passerella danneggiata, erba alta e zanzare rendono il percorso impraticabile"Un lettore ha segnalato il degrado degli stradelli retrodunali a Punta Marina, evidenziando come la passerella sia danneggiata, l’erba sia cresciuta...

Degrado a Largo Belvedere: erba altissima nel giardinetto. Il residente: "L'erba alta quanto la fontanella"A Largo Belvedere, il giardinetto comunale presenta erba molto alta e non curata, tanto da raggiungere l’altezza della fontanella.