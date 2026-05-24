Qualiano parco Salvo D’Acquisto nel degrado | erba alta e incuria
A Qualiano, il parco Salvo D’Acquisto si trova di nuovo in condizioni di abbandono. L’erba alta copre le aree del parco fitness, rendendo impraticabile l’accesso. La situazione si ripete dopo le segnalazioni fatte due anni fa, senza interventi di manutenzione. La zona, frequentata da cittadini, si presenta ora in stato di incuria e degrado.
Parco fitness Salvo D’Acquisto a Qualiano torna nel degrado: erba alta e area impraticabile, come già denunciato due anni fa. Di nuovo nel degrado il Parco fitness Salvo D’Acquisto a Qualiano, simbolo di una manutenzione che sembra intervenire solo a intermittenza. La segnalazione arrivata in redazione riporta indietro nel tempo, a una situazione già documentata due anni fa e che oggi si ripresenta in modo pressoché identico. Un deja-vu che dura da anni. L’ultima volta che il tema era finito sotto i riflettori risale al 20 m a ggio 2024, quando veniva denunciato lo stato di abbandono del parco. Solo otto giorni dopo, il 28 maggio 2024, era arrivato il ripristino con interventi di diserbo e potatura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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