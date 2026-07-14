Al 10 luglio 2026, negli Stati Uniti sono stati confermati 843 casi di ciclosporiasi, un’infezione intestinale, secondo il CDC. Di questi, 86 pazienti sono stati ricoverati in ospedale. La malattia sta preoccupando le autorità sanitarie, che monitorano attentamente l’andamento dei contagi. Non sono stati ancora segnalati decessi correlati.

Secondo il Centers for Disease Control and Prevention, ovvero la principale agenzia federale degli Stati Uniti per la salute e la sicurezza pubblica, al 10 luglio 2026 i casi complessivi accertati erano 843, con 86 ricoveri. L’organo ha però anche precisato che si tratta di numeri indicativi e al ribasso, visto che non tengono conto dei casi fortemente probabili, che i singoli dipartimenti sanitari statali contano ma che per diventare ufficiali devono essere confermati in laboratorio e subire un iter lungo e complesso. Raggruppando i dati provenienti da tutti gli stati coinvolti, secondo diverse testate tra le quali il New York Times, i casi sarebbero oltre 4000. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ciclosporiasi: cos’è l’infezione intestinale che sta preoccupando gli Stati Uniti

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Cyclosporiasis outbreak: What we know about the stomach parasite

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