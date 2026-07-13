Una malattia intestinale causata da un microscopico parassit a sta allarmando gli Stati Uniti. L’infezione, che in genere non è pericolosa per la vita, “si contrae consumando cibo o acqua contaminati ”, spiegano i Cdc (Centers for Disease Contro and Presentino), che da maggio hanno ricevuto la segnalazione di 843 casi confermati di ciclosporiasi, con 86 ricoveri, e sono a conoscenza di oltre 1.500 casi che richiedono ulteriori analisi. Ben 31 Stati americani hanno registrato un aumento dei casi nelle ultime due settimane rispetto allo stesso periodo del 2025. Le autorità statali e federali stanno collaborando per indagare su diversi... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ciclosporiasi, che cos’è la parassitosi che sta preoccupando gli Stati Uniti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

What is cyclosporiasis Foodborne parasitic infection spreads nationwide

Notizie e thread social correlati

Elettra Lamborghini rivela la diagnosi che l’ha colpita (e che sta preoccupando i fan di tutta Italia)Elettra Lamborghini ha condiviso sui social di aver scoperto di avere un problema all’udito che dura da circa due settimane.

Kratom: cos'è la nuova droga che impazza negli Stati Uniti e quali sono i rischiNegli Stati Uniti si sta diffondendo una sostanza chiamata kratom, che ha portato a un aumento delle chiamate ai centri antiveleni.

Temi più discussi: Ciclosporiasi, casi in aumento negli Usa: oltre 170 segnalati in Michigan; Negli Stati Uniti c’è un’epidemia di diarrea acuta; Ciclosporiasi: che cos'è l'infezione intestinale che sta circolando negli Usa; Ciclosporiasi: impennata di casi negli USA.

Ciclosporiasi negli Usa: cos'è l'infezione che sta causando un'epidemia di diarrea acuta in 30 stati #diarrea x.com

Oggi ho scoperto la ciclosporiasi, un parassita che causa diarrea e che è in aumento negli Stati Uniti. reddit

Epidemia di diarrea acuta: cosa sta succedendo negli USA e come si è diffusa la ciclosporiasiL’infezione si contrae ingerendo cibo o acqua contaminati dal parassita Cyclospora cayetanensis, e si sta diffondendo velocemente negli Stati Uniti ... msn.com

Negli Stati Uniti c’è un’epidemia di diarrea acutaMigliaia di persone in almeno 30 stati hanno un’infezione causata da un parassita preso mangiando vegetali crudi ... ilpost.it