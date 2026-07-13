Quattro giovani, di cui due minorenni, si sono presentati in commissariato a Viareggio e sono stati denunciati dalla polizia. Sono accusati di aver aggredito un ciclista di 44 anni nella notte tra giovedì e venerdì sulla strada tra Monteggiori e Camaiore in Versilia. La polizia ha raccolto le testimonianze e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'aggressione.

Sono stati denunciati dalla polizia e si sono presentati in commissariato a Viareggio quattro giovani, di cui due minorenni, accusati dell'aggressione avvenuta la notte tra giovedì e venerdì ai danni di un ciclista di 44 anni sulla strada tra Monteggiori e Camaiore in Versilia (Lucca). I due minori si sono costituiti accompagnati dai genitori. Per i quattro l'accusa è lesioni personali in concorso e omissione di soccorso. «Sentendosi ormai braccati, i quattro ragazzi hanno deciso di cedere», fa sapere la questura che ha scoperto l'identità degli aggressori analizzando i video delle telecamere di sorveglianza della zona. C'è poi un quinto ragazzo, che non si è costituito: la polizia sta lavorando all'individuzione. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Pestarono un ciclista in Versilia, 4 giovani si costituiscono, due sono minori: denunciati

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