Un ciclista di 44 anni è stato aggredito nella notte mentre saliva verso Monteggiori. È stato spinto a terra da quattro giovani e poi preso a calci, riportando una frattura al femore. È stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. L’aggressione si è verificata in via pubblica e non risultano ancora arresti o identificazioni dei responsabili. La polizia ha avviato indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Viareggio, 11 luglio 2026 – Aggredito di notte in sella alla sua bicicletta mentre stava salendo verso Monteggiori. Federico Pedonese, 44 anni, è stato operato d’urgenza al femore dopo essere stato scaraventato per terra da quattro ragazzi. L'aggressione nella notte. Alle tre di notte di ieri Pedonese stava facendo quello che più lo rilassa da oltre quindici anni: una passeggiata con la sua bicicletta da corsa lungo le strade della Versilia e in tanti paesi dell’Europa. Purtroppo l’uomo si è imbattuto in alcuni giovani violenti, che lo hanno preso a calci e spinto a terra, ciò gli ha causato varie contusioni e la rottura del femore che ha reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza ieri mattina all’ ospedale Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclista aggredito, spinto a terra e poi preso a calci: operato d’urgenza

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