Ciclista pestato | si costituiscono quattro ragazzi

Quattro ragazzi si sono costituiti al Commissariato di Viareggio dopo aver pestato un ciclista durante un allenamento notturno il 10 luglio a Monteggiori. La denuncia era stata presentata subito dopo l'aggressione, e le telecamere di sorveglianza avevano ripreso i fatti. I giovani coinvolti sono stati identificati e hanno deciso di costituirsi spontaneamente. La polizia sta procedendo con le indagini e acquisendo i dettagli sull’accaduto.

La denuncia, le telecamere e infine la svolta con i quattro aggressori di Federico Pedonese, (l’uomo assalito giorni fa, per l’esattezza la notte del 10 luglio a Monteggiori, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta durante un allenamento notturno) che si sono costituiti al Commissariato di Polizia di Viareggio. Un quinto aggressore, la cui identità è in fase esatta individuazione, non si è invece costituito. Nella serata di domenica, la Polizia, dopo che i quattro si erano costituiti, ha denunciato in stato di libertà i responsabili dell’aggressione per lesioni personali in concorso e omissione di soccorso in relazione appunto ai fatti commessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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