Il presidente della confederazione elvetica Guy Parmelin si è presentato in campo con un cappellino rosso sbeffeggiante il MAGA (Make America Great Again) di Trump. Switzerland Great Since 1291 era la scritta. Dopo Lukaku un altro sberleffo a Trump e a Infantino, cittadino svizzero Il premier britannico, Keir Starmer, ha aperto alla possibilità di proclamare un giorno festivo in caso di trionfo dell'Inghilterra al Mondiale: "Non voglio tirarcela, ma chiedetemelo ancora dopo la finale.", ha affermato il leader laburista che lunedì 20 luglio, proprio il giorno dopo la finale, dovrebbe lasciare l'incarico per essere rimpiazzato alla guida del governo dal compagno di partito Andy Burnham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Mondiale: Starmer apre a un giorno festivo se vince l'Inghilterra

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Keir Starmer opens the door to extra bank holiday if England win World Cup

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