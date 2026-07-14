Choc alla corsa dei tori di Pamplona | panico in strada la terribile scena davanti a tutti

Notizia in breve

Durante la corsa dei tori di Pamplona, si è verificato un incidente che ha causato panico tra i partecipanti e gli spettatori. Una delle bestie ha deviato dal percorso e ha corso tra la folla, creando confusione e fuga generale. Alcuni presenti sono rimasti feriti nello scompiglio, mentre altri sono riusciti a mettersi in salvo. La scena si è svolta davanti a tutti, con persone che cercavano di evitare l’animale.