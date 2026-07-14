Choc alla corsa dei tori di Pamplona | panico in strada la terribile scena davanti a tutti
Durante la corsa dei tori di Pamplona, si è verificato un incidente che ha causato panico tra i partecipanti e gli spettatori. Una delle bestie ha deviato dal percorso e ha corso tra la folla, creando confusione e fuga generale. Alcuni presenti sono rimasti feriti nello scompiglio, mentre altri sono riusciti a mettersi in salvo. La scena si è svolta davanti a tutti, con persone che cercavano di evitare l’animale.
Ogni anno, nel cuore dell’estate, migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo raggiungono Pamplona per assistere o prendere parte alla celebre corsa dei tori di San Fermín, uno degli eventi più iconici e controversi della tradizione spagnola. L’ encierro, con i suoi tori lanciati a tutta velocità tra le strette vie del centro storico, continua ad affascinare e dividere l’opinione pubblica, tra chi lo considera un patrimonio culturale e chi ne denuncia gli enormi rischi. La manifestazione, resa immortale dagli scritti di Ernest Hemingway, trasforma per otto giorni la città in un enorme palcoscenico dove adrenalina, folklore e pericolo convivono a ogni alba. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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