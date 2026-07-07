spagna la corsa dei tori a pamplona per san fermin

A Pamplona, in Spagna, è partita la corsa dei tori per San Fermin. Migliaia di partecipanti corrono tra le stradine strette del centro storico, inseguendo sei bovini che si muovono lungo un percorso di ciottoli. La corsa dura circa due minuti, con i corridori che cercano di evitare i tori e di arrivare in sicurezza alla plaza. La manifestazione si svolge ogni anno per nove giorni consecutivi.

A Pamplona, in Spagna, è iniziata la tradizionale corsa dei tori per la festa di San Fermin, che dura ben nove giorni. Ancora una volta, migliaia di persone hanno deciso di affrontare la sfida, correndo a perdifiato tra le stradine strette del centro storico per sfuggire a sei tori che caricavano lungo un percorso tortuoso di ciottoli. Al momento, l’unico attimo di spavento si è verificato quando un toro è caduto in mezzo a un gruppo di corridori. Non sono stati segnalati feriti gravi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Spagna, cinque feriti a Pamplona nel primo encierro di San Fermin

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