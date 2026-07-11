new orleans ricrea la corsa dei tori in stile pamplona

A New Orleans si è svolta la 20esima edizione del San Fermín, ispirata alla Corsa dei Tori di Pamplona. I partecipanti, vestiti di bianco e rosso, sono stati inseguiti per le strade da pattinatori sui roller che interpretavano i tori. L’evento si è tenuto sabato e ha visto la partecipazione di numerosi presenti. La corsa ha avuto luogo lungo un percorso urbano nel centro della città.

La 20esima edizione annuale del San Fermín di New Orleans, ispirata alla tradizionale Corsa dei Tori, si è svolta sabato con i partecipanti vestiti con i tradizionali abiti bianchi e rossi mentre venivano inseguiti per le strade da pattinatori sui roller che interpretavano il ruolo dei tori. L’evento è nato nel 2007, alcuni anni dopo che il cofondatore Mickey Hanning si era recato a Pamplona e aveva partecipato per la prima volta alla vera corsa dei tori. Ha raccontato di aver voluto portare a New Orleans l’emozione vissuta in Spagna. In pieno stile della Louisiana, ai partecipanti sono stati serviti sangria, birra e caffè durante il percorso di quasi un miglio, mentre cercavano di evitare i “tori” sui pattini che colpivano i corridori con mazze di plastica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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