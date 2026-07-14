Chiuso in auto si sente male per il caldo 11enne liberato dalla polizia | denunciata la mamma
Un ragazzino di 11 anni è stato liberato da un'auto sotto il sole a Cremona, dove era rimasto chiuso circa 40 minuti. Si è sentito male a causa del caldo e è stato portato in ospedale per controlli. La madre è stata denunciata per aver lasciato il bambino all’interno del veicolo. La polizia ha intervenuto e ha liberato il minorenne.
Un ragazzino di 11 anni è stato salvato dalla polizia dopo essere rimasto chiuso per circa 40 minuti in un'auto sotto il sole a Cremona. Ricoverato per accertamenti, la mamma è stata denunciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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