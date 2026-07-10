Quattro titoli regionali per i giovani della società Reggio Emilia Pioggia di medaglie per i tiratori granata

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quattro giovani atleti della società Reggio Emilia hanno conquistato i titoli regionali nel tiro a segno. Il campionato 2026, che valeva l'accesso agli italiani di Roma, si è concluso con queste vittorie. La competizione ha visto una significativa partecipazione regionale, con i giovani tiratori che hanno ottenuto importanti risultati. La manifestazione ha rappresentato un passaggio cruciale per la qualificazione nazionale, con i vincitori che si sono distinti nelle varie discipline in programma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quattro titoli regionali per i giovani del Tiro a segno Reggio Emilia. E’ infatti andato in archivio il campionato 2026 valido per l’ammissione agli italiani di Roma. Nella ’ Pistola Sportiva ’ a 25mt, Andrea Flocca si riconferma campione regionale juniores. Eva Pataridze si colloca al secondo posto delle juniores dietro la ravennate Miele. Il duo granata si conferma al top della classifica anche nella P10, con Pataridze che vince il titolo, sfoderando una gara superba. Flocca si porta a casa il terzo posto ed entrambi si qualificano agli italiani. Rebecca Paternò Castello coglie il bronzo tra gli allievi, e mette in bacheca un ottimo oro nella specialità sportiva a 10Mt, mentre Elena Kevlishvili si fregia dell’argento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

quattro titoli regionali per i giovani della societ224 reggio emilia pioggia di medaglie per i tiratori granata
© Ilrestodelcarlino.it - Quattro titoli regionali per i giovani della società Reggio Emilia. Pioggia di medaglie per i tiratori granata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Premio BERELUCE ai campioni Master Puglia 2026 Di Palma Sport

Video Premio BERELUCE ai campioni Master Puglia 2026 Di Palma Sport

Notizie e thread social correlati

L’Atletica Savoca vince titoli e medaglie regionali, oro per Carnabuci e la 4x100 RagazzeDurante i Campionati Siciliani Individuali su pista Ragazzi, tenutisi a Palermo, l’Atletica Savoca ha ottenuto diversi risultati di rilievo.

Per la Rari Nantes Romagna una pioggia di medaglie alle finali regionali di FaenzaLo scorso 3 maggio, nella piscina di Faenza, si sono svolte le finali regionali di nuoto, dove la squadra della Rari Nantes Romagna ha conquistato...

Argomenti più discussi: Quattro titoli regionali per i giovani della società Reggio Emilia. Pioggia di medaglie per i tiratori granata; Quindici titoli nazionali: il Lazio firma una stagione mai vista tra calcio a 11 e futsal; Elenchi regionali 2026 per il ruolo docenti, ecco le graduatorie [AGGIORNATO con Campania]; Concorso Infermieri AOU di Parma: ecco la graduatoria definitiva.

reggio emilia quattro titoli regionali perQuattro titoli regionali per i giovani della società Reggio Emilia. Pioggia di medaglie per i tiratori granataQuattro titoli regionali per i giovani del Tiro a segno Reggio Emilia. E’ infatti andato in archivio il campionato ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web