Quattro titoli regionali per i giovani della società Reggio Emilia Pioggia di medaglie per i tiratori granata
Quattro giovani atleti della società Reggio Emilia hanno conquistato i titoli regionali nel tiro a segno. Il campionato 2026, che valeva l'accesso agli italiani di Roma, si è concluso con queste vittorie. La competizione ha visto una significativa partecipazione regionale, con i giovani tiratori che hanno ottenuto importanti risultati. La manifestazione ha rappresentato un passaggio cruciale per la qualificazione nazionale, con i vincitori che si sono distinti nelle varie discipline in programma.
Quattro titoli regionali per i giovani del Tiro a segno Reggio Emilia. E’ infatti andato in archivio il campionato 2026 valido per l’ammissione agli italiani di Roma. Nella ’ Pistola Sportiva ’ a 25mt, Andrea Flocca si riconferma campione regionale juniores. Eva Pataridze si colloca al secondo posto delle juniores dietro la ravennate Miele. Il duo granata si conferma al top della classifica anche nella P10, con Pataridze che vince il titolo, sfoderando una gara superba. Flocca si porta a casa il terzo posto ed entrambi si qualificano agli italiani. Rebecca Paternò Castello coglie il bronzo tra gli allievi, e mette in bacheca un ottimo oro nella specialità sportiva a 10Mt, mentre Elena Kevlishvili si fregia dell’argento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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