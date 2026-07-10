Quattro titoli regionali per i giovani della società Reggio Emilia Pioggia di medaglie per i tiratori granata

Notizia in breve

Quattro giovani atleti della società Reggio Emilia hanno conquistato i titoli regionali nel tiro a segno. Il campionato 2026, che valeva l'accesso agli italiani di Roma, si è concluso con queste vittorie. La competizione ha visto una significativa partecipazione regionale, con i giovani tiratori che hanno ottenuto importanti risultati. La manifestazione ha rappresentato un passaggio cruciale per la qualificazione nazionale, con i vincitori che si sono distinti nelle varie discipline in programma.