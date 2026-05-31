Una nota opinionista televisiva avrebbe tentato di avvicinarsi a Tony Effe, nonostante lui sia già fidanzato con Giulia De Lellis. La donna avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti, nonostante la relazione in corso. La notizia è stata diffusa da fonti di gossip, senza ulteriori dettagli sui tentativi di approccio. Non ci sono conferme ufficiali né dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Una clamorosa indiscrezione scuote il mondo del gossip: una celebre opinionista tv avrebbe sviluppato una vera fascinazione per Tony Effe, già impegnato sentimentalmente e seriamente con Giulia De Lellis. Leggi anche: Guai molto seri per Tony Effe a causa di una brutta rissa: ecco cosa è successo e cosa rischia adesso Tra paparazzate, indiscrezioni, frecciatine social e continue attenzioni mediatiche, il noto rapper romano Tony Effe e la sua compagna Giulia De Lellis sembrano essere costantemente sotto i riflettori. La loro relazione, nata quasi inaspettatamente, ha inizialmente lasciato perplessi molti fan. Col passare del tempo, però, il legame tra i due si sarebbe consolidato sempre di più, soprattutto dopo la nascita di Priscilla, la loro prima bambina, evento che avrebbe rafforzato ulteriormente la coppia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Una nota vip ci prova con Tony Effe anche se lui è fidanzato con Giulia De Lellis: chi è e cosa sta succedendo

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Tony Effe è tornato in modalità dark

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