Moviola Brasile Norvegia | gli episodi dubbi del match diretto da Ismail Elfath

Durante la partita tra Brasile e Norvegia, valida per gli ottavi dei Mondiali 2026, sono stati discussi alcuni episodi controversi. L’arbitro ha utilizzato la VAR in diverse occasioni, ma alcuni interventi non sono stati unanimemente condivisi dagli osservatori. Tra i momenti più discussi ci sono stati un calcio di rigore assegnato e alcune decisioni di fuorigioco, entrambe soggette a revisione video. La partita si è conclusa con alcune decisioni contestate dai presenti.

Moviola Brasile Norvegia: gli episodi dubbi del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Moviola Brasile Norvegia: gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Ismail Elfath, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo PRIMO TEMPO Al 3? Norvegia in avanti ma l’assistente segnala giustamente la posizione di Sorloth in offside, ha visto benissimo. SECONDO TEMPO. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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