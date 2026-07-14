Cherki l’arma segreta della Francia per sfidare la Spagna in semifinale
Cherki potrebbe scendere in campo per la Francia nella semifinale contro la Spagna, in programma a Dallas. La sua presenza viene considerata una possibile carta vincente, anche se non confermata ufficialmente. La partita si svolgerà in un’ora e luogo precisi, con le due squadre pronte a sfidarsi per l’accesso alla finale. La formazione francese potrebbe affidarsi a lui come elemento di sorpresa, ma finora non sono stati divulgati dettagli sulla sua convocazione.
Cherki potrebbe rappresentare l’arma segreta della Francia contro la Spagna in semifinale Mondiale. L’analisi completa. Nel calcio le gerarchie possono cambiare in un attimo, e Didier Deschamps potrebbe avere in panchina l’asso nella manica per la semifinale Mondiale contro la Spagna, in programma a Dallas. Si tratta di Rayan Cherki, talentuoso fantasista e numero 10 del Manchester City, che finora ha vissuto un torneo da comprimario, collezionando appena 86 minuti di gioco complessivi e subentrando sempre a partita in corso. Eppure, la storia recente dice che proprio Cherki è l’uomo capace di far male alla difesa spagnola. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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