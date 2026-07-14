Cherki potrebbe rappresentare l’arma segreta della Francia contro la Spagna in semifinale Mondiale. L’analisi completa. Nel calcio le gerarchie possono cambiare in un attimo, e Didier Deschamps potrebbe avere in panchina l’asso nella manica per la semifinale Mondiale contro la Spagna, in programma a Dallas. Si tratta di Rayan Cherki, talentuoso fantasista e numero 10 del Manchester City, che finora ha vissuto un torneo da comprimario, collezionando appena 86 minuti di gioco complessivi e subentrando sempre a partita in corso. Eppure, la storia recente dice che proprio Cherki è l’uomo capace di far male alla difesa spagnola. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cherki, l’arma segreta della Francia per sfidare la Spagna in semifinale

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