San Miniato, 13 luglio 2026 – Un grave lutto ha colpito il mondo dell’enogastronomia sanminiatese e toscana. Un malore improvviso – da quanto abbiamo appreso – si è portato via Daniele Fagiolini, 61 anni, chef e titolare dell’Antico Ristoro Le Colombaie, e una delle figure più rappresnetative della cucina toscana. Fagiolini è stato un vero e proprio punto di riferimento della cucina di territorio e un convinto ambasciatore delle produzioni locali. Cuoco di spicco dell’ Alleanza Slow Food, aveva costruito la propria filosofia gastronomica valorizzando piccoli produttori e materie prime d’eccellenza. Un ambasciatore delle eccellenze del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio allo chef Daniele Fagiolini, il mondo della cucina toscana piange uno dei suoi personaggi più illustri

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