Daeron Targaryen entra ufficialmente nella terza stagione di House of the Dragon, portando scompiglio negli equilibri della serie. La sua presenza modifica le dinamiche tra i personaggi e apre nuove possibilità per il suo ruolo futuro. La scena segna un momento chiave, con il personaggio che si mostra in modo più deciso rispetto alle apparizioni precedenti. La sua identità e il suo destino restano ancora da scoprire.

Il vero Daeron Targaryen ha finalmente fatto il suo ingresso ufficiale nella terza stagione di House of the Dragon, scombussolando non poco gli equilibri dello show targato HBO (in onda in Italia su Sky e NOW ). Il figlio più giovane di Viserys Targaryen e Alicent Hightower aveva brillato per la sua totale assenza nella prima stagione, venendo a malapena menzionato nella seconda. Ora, però, le carte in tavola sono cambiate radicalmente. Dopo il colpo di scena che ha visto Ormund Hightower consegnare un falso Daeron a Daemon Targaryen, i veri piani della fazione dei Verdi per il giovane principe stanno finalmente prendendo forma. E puntano diretti al trono. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Che fine fa Daeron Targaryen in House of the Dragon e diventerà davvero re?

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What Happened to the Real Daeron Targaryen | House of the dragon season 3 episode 4

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