Nel terzo episodio di House of the Dragon, Daeron Targaryen fa il suo debutto ufficiale. Finora, i fratelli maggiori di Daeron, tra cui Aegon, Aemond e Helaena, avevano avuto spazio predominante nelle prime due stagioni, mentre lui era rimasto in ombra, quasi mai nominato. La sua presenza nel nuovo episodio rappresenta una novità significativa, dopo che in passato era stato poco menzionato o mostrato.

Daeron Targaryen ha finalmente fatto il suo attesissimo debutto in House of the Dragon. Se Viserys Targaryen e Alicent Hightower hanno visto i loro altri figli – Aegon, Aemond ed Helaena – dominare lo schermo nelle prime due stagioni, il quarto erede era rimasto finora non solo assente, ma a malapena nominato. Dopo una fugace menzione nella seconda stagione, in cui scoprivamo che si trovava a Vecchia Città sotto la tutela di Ormund Hightower (e che era decisamente più equilibrato dei suoi folli fratelli), la terza stagione gli ha finalmente affidato un ruolo chiave sullo scacchiere di Westeros. — SPOILER — Il terzo episodio si apre con un teso faccia a faccia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - House of the Dragon 3: spiegato il colpo di scena su Daeron Targaryen nel terzo episodio

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