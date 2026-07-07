L'ingresso in scena (solo nominale e non di persona) di Daeron Targaryen è, come abbiamo già commentato in passato, la prova di quanto l'albero genealogico di House of the Dragon sia complesso, non solo perché ci sono molte famiglie collegate tra loro e diversi figli illeciti, ma anche perché i principali protagonisti di questo “gioco” hanno mandato alcuni dei propri figli lontano per proteggerli fin dalla nascita, offrendo loro l'opportunità di garantire la propria linea di successione. Rhaenyra ha avuto tre maschi figli di Harwin Strong e riconosciuti da Laenor Veleryon, e altri tre figli da Daemon Targaryen (con l’ultimo nato morto). Dopo aver perso il suo secondo figlio e sua moglie, Viserys I ne ha avuti altri quattro con Alicent Hightower, ma solo tre sono comparsi nelle prime stagioni di House of the Dragon. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chi è Daeron Targaryen, il pericolo inatteso che incombe su Rhaenyra in House of the Dragon 3

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