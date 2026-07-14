Che cos’è Pickaxe Mountain il sito nucleare iraniano nel mirino di Trump

Pickaxe Mountain, il sito nucleare iraniano noto come Kuh-e Kolang Gaz in farsi, è stato citato da Donald Trump come possibile obiettivo di attacchi statunitensi. La località si trova in Iran e si pensa sia coinvolta nel programma nucleare del paese. Non ci sono dettagli su eventuali azioni militari in corso o pianificate, ma la minaccia è stata comunicata pubblicamente dall’ex presidente.

Pickaxe Mountain, in farsi Kuh-e Kolang Gaz La, potrebbe diventare il prossimo obiettivo degli attacchi statunitensi. La minaccia lanciata da Donald Trump, seguita dalla replica del regime iraniano, ha riacceso i riflettori sul misterioso sito, alimentando interrogativi sulla natura del complesso nucleare che – secondo diverse ricostruzioni dei media – sarebbe una delle strutture più fortificate della Repubblica Islamica. Ma che cos’è e, soprattutto, dove si trova? Dove si trova Pickaxe Mountain. La “Montagna del Piccone”, questa la traduzione del nome in italiano, si trova a circa 1,5 chilometri a sud del sito di arricchimento dell’uranio di Natanz, nella provincia di Isfahan, e a circa 320 chilometri a sud di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

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Choose the right Ice Axe, Mountaineering vs Ice Climbing

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