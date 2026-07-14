Il governo italiano ha votato a favore del regolamento Csar al Parlamento europeo il 9 luglio, mentre Lega e Fratelli d’Italia hanno espresso il loro dissenso. Nonostante le opposizioni, il regolamento mira a contrastare i contenuti illegali online, in particolare quelli relativi ai minori. La decisione europea ha suscitato critiche da parte di alcune forze politiche italiane, che si sono opposte alla riduzione della privacy.

All’indomani del voto europeo per azzerare la privacy nel nome dei minori, Lega e Fratelli d’Italia hanno sbandierato il loro no al regolamento provvisorio Csar ( ribattezzato dalle cronache e dai critici chat control ), pronunciato al Parlamento di Strasburgo il 9 luglio. Peccato che il governo Meloni, al Consiglio Ue, abbia ufficialmente espresso parere favorevole, come tutti i 27 Stati Ue: nessun contrario. Eppure la misura è contestatissima dagli attivisti per il diritto alla riservatezza e desta perplessità tra giuristi ed esperti. In sostanza il regolamento temporaneo concede alle piattaforme tecnologiche la possibilità di spiare i messaggi online di tutti i cittadini europei, violando la privacy per contrastare la piaga degli abusi sui minori nella sfera digitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chat control? No grazie”: Lega e FdI si dicono contrari, ma il governo Meloni ha votato Sì al Consiglio Ue

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