Bruxelles accelera per l' ingresso di Kiev nell' Ue ma la Lega si oppone | Siamo contrari sarebbe un danno enorme

L'Unione europea si prepara a proporre il 16 giugno l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali con Ucraina e Moldova, in vista dell’ingresso nell’UE. La Commissione europea avrebbe già definito questa proposta, secondo fonti ufficiali. Tuttavia, la Lega ha espresso nettamente la propria opposizione, definendo l’allargamento come un “danno enorme”.

L'Unione europea accelera sull'ingresso di Ucraina e Moldova e la Lega si mette subito di traverso. Secondo la testata specialistica Euractiv, che cita un alto funzionario dell'esecutivo Ue, il 16 giugno la commissione europea proporrà l'apertura del primo "cluster" di capitoli negoziali per. 🔗 Leggi su Today.it

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VERGOGNA UE: Altri 90 Miliardi a Kiev, il Conto lo Paghiamo Noi

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