Sondaggi Vannacci cresce e si avvicina alla Lega | bene anche FdI ma il giudizio negativo per il governo è quasi al 60%

Da ilfattoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un sondaggio, il candidato Vannacci si avvicina alla Lega, mentre Fratelli d’Italia ottiene consensi stabili. Il giudizio sul governo rimane negativo per quasi il 60%. La destra e l’estrema destra crescono nei consensi, ma il gradimento di Giorgia Meloni fatica a salire.

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Crescono la destra e l’estrema destra in Italia. Ma il gradimento nei confronti di Giorgia Meloni stenta a decollare. Anzi. È la fotografia che dà il sondaggio Youtrend (per SkyTg24 ) sulle intenzioni di voto degli italiani. È soprattutto Fratelli d’Italia a rafforzarsi rispetto al 30 aprile: il partito della presidente del Consiglio si attesta al 27,7% (+1,1 punti rispetto all’ultima rilevazione di un mese fa). Cresce parecchio anche Futuro nazionale, ora al 4,4% (+0,9%). Il partito di Vannacci si avvicina così alla Lega di Matteo Salvini, che registra una delle peggiori performance (-0.9%) e per la prima volta scende sotto la soglia del 6%, al 5,9%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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