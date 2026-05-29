Crescono la destra e l’estrema destra in Italia. Ma il gradimento nei confronti di Giorgia Meloni stenta a decollare. Anzi. È la fotografia che dà il sondaggio Youtrend (per SkyTg24 ) sulle intenzioni di voto degli italiani. È soprattutto Fratelli d’Italia a rafforzarsi rispetto al 30 aprile: il partito della presidente del Consiglio si attesta al 27,7% (+1,1 punti rispetto all’ultima rilevazione di un mese fa). Cresce parecchio anche Futuro nazionale, ora al 4,4% (+0,9%). Il partito di Vannacci si avvicina così alla Lega di Matteo Salvini, che registra una delle peggiori performance (-0.9%) e per la prima volta scende sotto la soglia del 6%, al 5,9%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, Vannacci cresce e si avvicina alla Lega: bene anche FdI, ma il giudizio negativo per il governo è quasi al 60%

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