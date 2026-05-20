Il videomessaggio di Joshua marito di Cesara Buonamici per Ilary Blasi | Come mi vedi come conduttore del Grande Fratello Vip?

Durante la finale del Grande Fratello Vip, è stato trasmesso un videomessaggio inviato da Joshua, marito dell'opinionista Cesara Buonamici, rivolto a Ilary Blasi, conduttrice del reality. Nel video, Joshua ha chiesto alla conduttrice come lo veda come possibile conduttore del programma. La scena ha suscitato sorpresa tra il pubblico, poiché il messaggio si inserisce in un momento di grande attenzione mediatica sul format e sulla figura della conduttrice stessa.

La finale del Grande Fratello Vip ha regalato ai telespettatori un momento inaspettato e divertente. Joshua, il marito dell'opinionista Cesara Buonamici, ha deciso di inviare un videomessaggio a Ilary Blasi, la conduttrice e padrona di casa che nel corso delle puntate lo ha nominato tantissime. 🔗 Leggi su Today.it

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