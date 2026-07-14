Una nuova pagina, forse la più complessa della sua carriera. Massimiliano Allegri è pronto ad iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli. Una scelta fortemente voluta da De Laurentiis, ma che ha acceso il dibattito tra i vari appassionati di questo sport. La piazza partenopea ha preso la notizia con diversa freddezza e tanto scetticismo: sulla testa del tecnico toscano, d'altronde, pesa ancora come un macigno finale drammatico della stagione con il Milan. Un ritorno in rossonero che era iniziato sotto i migliori auspici, ma che si è concluso nel peggiore dei modi mancando la qualificazione in Champions League, sfumata all'ultimo contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ceravolo: "Allegri? Al Milan si è preso sulle spalle tante responsabilità che andavano oltre il suo ruolo"

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