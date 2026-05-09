Romelu Lukaku ha inviato messaggi al Milan e ha manifestato interesse ad approdare alla squadra. L'agente dell'attaccante ha confermato il contatto diretto con i dirigenti rossoneri, mentre il tecnico della squadra ha partecipato alle discussioni sul suo possibile arrivo. Le comunicazioni tra le parti sono state riportate come dirette e frequenti, con il club che valuta la fattibilità dell'operazione in vista della prossima stagione.

Romelu Lukaku torna al centro delle voci di calciomercato e tra le parti coinvolte c'è anche il Milan. Rientrato da pochi giorni a Castel Volturno, l’attaccante belga sembra destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il classe 1993 avrebbe iniziato a inviare qualche sms in direzione Milano, manifestando la volontà di tornare nella città dove ha vissuto stagioni di alto livello con l’Inter. Un ritorno in nerazzurro è da escludere dopo la rottura dell’estate 2023. Ma l’altra sponda del naviglio, quella rossonera, potrebbe diventare uno scenario realistico, soprattutto in un’estate che si preannuncia di profondi cambiamenti nel reparto offensivo del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Lukaku si offre al Milan: gli sms, l’annuncio del suo agente e il fattore Allegri

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