Il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la situazione del Milan durante una trasmissione radiofonica, evidenziando problemi sia sul piano societario che tecnico. Ha parlato di numerose criticità e zone d’ombra che coinvolgono il club, citando anche il ruolo e le decisioni del presidente. La squadra sta attraversando una fase complicata, con risultati insoddisfacenti e una gestione che suscita domande.

Cinque sconfitte nelle ultime sette partite e appena quattro punti realizzati negli ultimi due mesi hanno spedito il Milan prima fuori dalla lotta Scudetto e ora ai margini della zona utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Diavolo potrà qualificarsi nel caso in cui battesse Genoa e Cagliari negli ultimi 180 minuti di campionato. Altrimenti dovrà incrociare le dita e sperare in un aiuto dai risultati delle altre. Non propriamente il miglior finale di stagione, insomma. Un'annata iniziata a rovinarsi quando, subito dopo la débâcle della Nazionale Italiana in Bosnia, sono cominciate a circolare voci su una possibile chiamata di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pastore: “Milan? Tante cose che non vanno e tante zone d’ombra in un contesto opaco che riguarda Furlani”

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