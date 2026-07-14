La Sicilia di Federico II, nel 1200, era considerata un centro culturale ed economico dell’Europa, grazie alle Costituzioni di Melfi e alla nascita della lingua italiana. L’isola si distingueva per agricoltura, pesca e commercio, che la rendevano un punto nevralgico nel Mediterraneo. Oggi, invece, la regione viene descritta come una discarica, secondo un articolo che denuncia lo stato attuale del territorio.

di Gaetano Failla Nel 1200, l’imperatore Federico II fece della Sicilia il motore culturale ed economico d’Europa. Con le Costituzioni di Melfi si rispettavano le leggi, la Scuola Poetica inventava la lingua italiana, mentre l’agricoltura, la pesca e il commercio rendevano l’isola il centro del Mediterraneo. Soprattutto, la manutenzione continua delle infrastrutture non faceva mai mancare il lavoro vero. Oggi, otto secoli dopo, quelle attività sarebbero ancora possibili. Basterebbe cancellare le parole vuote dei politici e sostituirle con i fatti. Invece, la Sicilia viene trattata come una discarica, simile a certe zone dell’Africa, dove si brucia la vita delle persone nell’indifferenza generale, mentre i potenti della terra si omaggiano con armi e proiettili d’oro sotto il tavolo, come cowboy che giocano a poker nel Far West. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’era una volta la Sicilia di Federico II. Ora ci trattano come una discarica

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