C’era una volta la Galleria del Corso ora rischia di diventare un buco nero nel centro di Terni

La Galleria del Corso, nel centro di Terni, sta attraversando una fase di crescente degrado. Ho esaminato attentamente la risposta fornita dagli uffici comunali riguardo alla situazione della Galleria di Corso Tacito, che rischia di peggiorare ulteriormente. La questione riguarda lo stato di abbandono e i problemi di manutenzione della struttura, che potrebbero portare a un ulteriore deterioramento nel tempo.

Ho letto con molta attenzione la risposta che gli uffici comunali mi hanno fornito sulla situazione, che rischia di degradare ulteriormente, della Galleria di Corso Tacito. Dal punto di vista tecnico e burocratico, la risposta del dirigente Bedini è ineccepibile e lo ringrazio per la chiarezza.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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