Il 18 maggio si ricorda il momento in cui Federico II di Svevia salì al trono di Sicilia. Durante il suo regno, la corte reale si distinse come centro di produzione culturale, attirando studiosi e intellettuali dell’epoca. La presenza di figure di spicco nel campo letterario e scientifico contribuì a rendere il regno un luogo vivace e influente nel panorama medievale. La data rimane associata a un periodo di intensa attività culturale e di sviluppo intellettuale nella regione.

Federico II era lo Stupore del mondo: figlio di Enrico VI di Svevia e di Costanza d’Altavilla, ereditò dal nonno Federico Barbarossa il nome, proprio perché sarebbe stato l’erede e la futura guida dei popoli germanici. Alla morte di Enrico VI, nel 1197, il potere passò alla moglie Costanza che pochi mesi dopo, il 18 maggio 1198, incoronò il figlio re di Sicilia, ponendolo sotto la tutela di papa Innocenzo III. Fu così che ebbe inizio il periodo svevo per il regno siciliano. Nel 1210 Federico, compiuti sedici anni, divenne maggiorenne e finì così la tutela papale.Palermo divenne il principale e rigoglioso centro del Regno che comprendeva la Sicilia e l’Italia meridionale, in cui imperversava una culturale molto fiorente. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 18 maggio, Federico II di Svevia è re di Sicilia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Almanacco | Lunedì 18 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Accadde oggi: 2 aprile, muore Papa Giovanni Paolo IIIl 2 aprile 2005, circondato dalla sua gente, morì il pontefice Giovanni Paolo II, grande figura del Novecento e testimone della dolorosa storia...

ACCADDE OGGI: 16 maggio 2010, Siena-Inter 0-1 Il gol di Milito nel secondo tempo decide la partita e l’Inter conquista il 18º scudetto della sua storia. L’Inter di Mourinho vince il secondo trofeo che porterà poi allo storico Triplete. #InterScudetto # x.com

Almanacco | Lunedì 18 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDopo undici anni di latitanza, all'alba viene arrestato il boss mafioso Nitto Santapaola. Si nascondeva in Sicilia, nelle campagne di Mazzarrone: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it