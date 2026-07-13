Governo Meloni in legge elettorale FdI propone le preferenze senza Lega e FI Salvini apre | Non sono un problema | news in diretta

Notizia in breve

Il governo Meloni propone una modifica alla legge elettorale che prevede preferenze senza il coinvolgimento di Lega e Forza Italia. Il leader della Lega ha dichiarato di non essere un problema. Nel frattempo, il governo ha deciso di inviare un sottosegretario a un vertice con gli Stati Uniti dedicato alla lotta contro il terrorismo rosso. Le opposizioni criticano questa scelta, definendo il governo subalterno a Washington.