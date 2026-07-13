Governo Meloni in legge elettorale FdI propone le preferenze senza Lega e FI Salvini apre | Non sono un problema | news in diretta
Il governo Meloni propone una modifica alla legge elettorale che prevede preferenze senza il coinvolgimento di Lega e Forza Italia. Il leader della Lega ha dichiarato di non essere un problema. Nel frattempo, il governo ha deciso di inviare un sottosegretario a un vertice con gli Stati Uniti dedicato alla lotta contro il terrorismo rosso. Le opposizioni criticano questa scelta, definendo il governo subalterno a Washington.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo la scelta di inviare un sottosegretario al vertice Usa contro il terrorismo rosso. Opposizioni sul piede di guerra: "Governo subalterno a Washington". Legge elettorale, ci sono oltre 200 emendamenti e la maggioranza si divide sulle preferenze, ma Salvini apre alla possibilità di inserirle. Tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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