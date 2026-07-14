Università l’Emilia-Romagna al top con 4 atenei Bologna al secondo posto | la classifica

L’Università di Bologna si conferma al secondo posto tra le migliori università italiane secondo una classifica del Censis. L’Emilia-Romagna si distingue con quattro atenei tra i primi posti. La regione si posiziona subito dopo il primo, evidenziando un’offerta accademica di rilievo a livello nazionale. La graduatoria valuta vari indicatori, tra cui qualità della formazione, ricerca e servizi agli studenti.

Bologna, 14 luglio 2026 — L’ Università di Bologna si conferma tra le eccellenze dell'accademia italiana. La nuova classifica stilata dal Censis, pubblicata oggi e da oltre 25 anni punto di riferimento per l'orientamento degli studenti, vede l'Alma Mater mantenere il secondo posto tra i mega atenei italiani, quelli con oltre 40mila iscritti, con un punteggio complessivo di 87,8, alle spalle della sola Università di Padova. Un risultato che consolida il prestigio dell'ateneo bolognese e che si inserisce in un quadro complessivamente positivo per il sistema universitario dell'Emilia-Romagna, presente con quattro università nelle classifiche nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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