Università l’Emilia-Romagna al top con 4 atenei Bologna al secondo posto | la classifica
L’Università di Bologna si conferma al secondo posto tra le migliori università italiane secondo una classifica del Censis. L’Emilia-Romagna si distingue con quattro atenei tra i primi posti. La regione si posiziona subito dopo il primo, evidenziando un’offerta accademica di rilievo a livello nazionale. La graduatoria valuta vari indicatori, tra cui qualità della formazione, ricerca e servizi agli studenti.
Bologna, 14 luglio 2026 — L’ Università di Bologna si conferma tra le eccellenze dell'accademia italiana. La nuova classifica stilata dal Censis, pubblicata oggi e da oltre 25 anni punto di riferimento per l'orientamento degli studenti, vede l'Alma Mater mantenere il secondo posto tra i mega atenei italiani, quelli con oltre 40mila iscritti, con un punteggio complessivo di 87,8, alle spalle della sola Università di Padova. Un risultato che consolida il prestigio dell'ateneo bolognese e che si inserisce in un quadro complessivamente positivo per il sistema universitario dell'Emilia-Romagna, presente con quattro università nelle classifiche nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Studying International Management in Bologna
Notizie e thread social correlati
Le migliori università italiane al mondo: 26 atenei in classifica, uno tra i top 100Nel QS World University Rankings 2027, 26 università italiane sono incluse, con una tra le prime 100 posizioni.
Classifica governatori De Pascale (Emilia Romagna) al 6° posto, Acquaroli (Marche) al nonoNel sondaggio Swg pubblicato il 13 maggio 2026, i governatori di alcune regioni italiane sono stati valutati in base al loro livello di gradimento.
Temi più discussi: Emilia-Romagna, il modello della sanità territoriale al centro del Rapporto Sussidiarietà e… salute; Università, a Pieve di Cento (Bo) inaugurato lo studentato Casa Studio Corte Magi; A SCUOLA (C’)ENTRO ANCH’IO; EMILIA-ROMAGNA: Treni, utenti soddisfatti ma più puntualità e sicurezza | VIDEO.
Bologna, capoluogo dell'Emilia-Romagna, è la capitale gastronomica d'Italia. Celebre per ospitare l'università più antica del mondo ancora in attività, vanta 40 km di portici dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il centro storico ospita Piazza Maggi facebook
Università, l’Emilia-Romagna al top con 4 atenei. Bologna al secondo posto: la classificaL’Alma Mater conferma il suo posto nazionale nella graduatoria degli atenei con oltre 40mila iscritti grazie a internazionalizzazione, servizi digitali e occupazione. Secondo Censis, la regione si dis ... ilrestodelcarlino.it
Università, un fondo da un milione per aiutare gli studenti. Lepore: 'Vogliamo affrontare la grande questione del costo della vita e dell'abitare' #ANSA x.com
Spazio e supercalcolo, l’asse tra Emilia-Romagna e Catalogna per ridisegnare l’innovazione UeDallo spazio ai supercomputer, passando per il futuro geopolitico ed economico del Mediterraneo. L'Emilia-Romagna lancia la sua missione strategica a Barcellona l'8 e 9 luglio 2026, ... msn.com