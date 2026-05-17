Eurovision Song Contest 2026 vince Dara con Bangaranga Sal al quinto posto
La settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è appena conclusa, con Dara che ha conquistato la vittoria rappresentando la Bulgaria. La cantante ha portato sul palco la canzone intitolata “Bangaranga”, ottenendo il massimo dei voti dalla giuria e dal pubblico. La sua esibizione ha superato quella degli altri partecipanti, mentre un altro artista della stessa nazione si è classificato al quinto posto. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti, attirando un vasto pubblico in Europa e nel mondo.
La settantesima edizione dell’ Eurovision Song Contest si è conclusa con la vittoria di Dara, l’artista in gara per la Bulgaria. Tramonta così un’edizione in cui non abbiamo raggiunto picchi di trash “esagerati”, come è nello spirito della competizione, considerando il fantasma di quanto sta accadendo nel mondo in questo momento storico e la scelta di numerosi Paesi di ritirarsi per la presenza di Israele in gara. Eurovision Song Contest 2026, la classifica completa della finale. Di seguito la classifica completa dell’Eurovision Song Contest 2026 dopo la comunicazione dei risultati del televoto: Bulgaria con 516 punti;. Israele con 343 punti;. 🔗 Leggi su Dilei.it
Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci svetta in classifica
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