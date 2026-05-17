Eurovision Song Contest 2026 vince Dara con Bangaranga Sal al quinto posto

La settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è appena conclusa, con Dara che ha conquistato la vittoria rappresentando la Bulgaria. La cantante ha portato sul palco la canzone intitolata “Bangaranga”, ottenendo il massimo dei voti dalla giuria e dal pubblico. La sua esibizione ha superato quella degli altri partecipanti, mentre un altro artista della stessa nazione si è classificato al quinto posto. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti, attirando un vasto pubblico in Europa e nel mondo.

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