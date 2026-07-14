Marco Cecchinato sfida Roman Andres Burruchaga al primo turno dell’ATP 250 di Umago. I due giocatori si sono già affrontati in passato, con Cecchinato che ha vinto in una delle occasioni. La partita si gioca sulla terra rossa, tra le superfici preferite dal tennista italiano. Nessuna delle due parti ha ancora annunciato variazioni di formazione o strategie specifiche. Il match si svolge sul campo principale del torneo, con in palio un posto agli ottavi.

Marco Cecchinato affronta Roman Andres Burruchaga al primo turno dell’Atp 250 di Umago: analisi del match, precedenti e pronostico. Tra i tanti tornei sulla terra rossa in calendario dopo Wimbledon, Marco Cecchinato ha deciso di optare per l’Atp 250 di Umago. Archiviate le qualificazioni con due vittorie di misura, gli toccherà affrontare, adesso, Roman Andres Burruchaga, un tennista in crescita, capace di raccogliere risultati interessanti sul mattone tritato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Per l’azzurro si tratta di una sfida delicata. Cecchinato conosce molto bene questa superficie e in passato ha ottenuto risultati importanti in Croazia, ma l’avversario che gli è toccato in sorte è in fiducia e ci sono buone ragioni per pensare che sia arrivato a Umago con l’ambizione di confermare i progressi già mostrati nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Cecchinato-Burruchaga, una sfida già vista: nuovo capitolo a Umago

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