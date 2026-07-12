Marco Cecchinato si è qualificato direttamente nel tabellone principale dell’ATP 250 di Umago, torneo vinto nel 2018. Ha superato le qualificazioni, mentre Guerrieri non è riuscito ad accedere alla fase successiva. La competizione si svolge sulla terra battuta e vede ora in campo i primi incontri del tabellone principale. Cecchinato, ex vincitore, torna a partecipare dopo aver ottenuto il biglietto diretto.

Marco Cecchinato raccoglie l’ingresso in tabellone principale all’ATP 250 di Umago, torneo che lui stesso ha vinto nel suo migliore anno, il 2018. Il siciliano si impone in un’ora e 20 minuti contro l’argentino Genaro Alberto Olivieri con il punteggio di 6-2 6-4 e, dunque, prenderà parte al main draw del celebre torneo croato che si disputa a due passi (letterali) dal mare. Cecchinato, che non aveva mai messo in discussione il risultato in quest’occasione, si era imposto al primo turno anche con un giocatore tra i più pericolosi dei non teste di serie, il padrone di casa Dule Ajdukovic. Ma non c’è stato solo l’ex semifinalista del Roland Garros a tentare la fortuna in (e sulla) terra croata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

© Oasport.it - ATP Umago 2026: Marco Cecchinato entra nel tabellone principale, non ce la fa Guerrieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marco Cecchinato vs Genaro Alberto Olivieri LIVE SCORE TENNIS ATP CROATIA OPEN 2026 | Qualifying

Notizie e thread social correlati

ATP Ginevra 2026, Lorenzo Sonego presente nel tabellone principale. C’è Taylor FritzNel giro di pochi giorni si svolgono due tornei importanti sulla terra rossa: l’ATP 500 di Amburgo e il Gonet Geneva Open, ATP 250 in Svizzera.

Leggi anche: Wimbledon 2026, forfait di Lorenzo Musetti: al suo posto entra Matteo Berrettini nel tabellone principale

Temi più discussi: Umago: Cecchinato si qualifica, Guerrieri no; Tennis, gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA della settimana 13-19 luglio; Umago: Cobolli guida il seeding, Arnaldi testa di serie n.4; Qualificazioni ATP Umago 2026: Guerrieri vince il derby con Nardi, anche Cecchinato al turno decisivo. Out Brancaccio.

ATP Umago, Cecchinato e Guerrieri avanzano nelle qualificazioniFRANCESCO LOIACONO – Buona partenza per Marco Cecchinato nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Umago, disputato sulla terra battuta. Il tennista italiano ha superato il croato Duje Ajdukovic con ... giornaledipuglia.com

ATP Umago 2026: Marco Cecchinato entra nel tabellone principale, non ce la fa GuerrieriMarco Cecchinato raccoglie l’ingresso in tabellone principale all’ATP 250 di Umago, torneo che lui stesso ha vinto nel suo migliore anno, il 2018. Il siciliano si impone in un’ora e 20 minuti contro l ... oasport.it