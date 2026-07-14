C' è la svolta su Lady Brexit L' omicidio è terrorismo

Le autorità britanniche hanno ufficialmente classificato l'omicidio di Ann Widdecombe come un atto di terrorismo. L'indagine antiterrorismo è attualmente in corso per chiarire le circostanze dell'assassinio dell'ex parlamentare conservatrice, successivamente passata al partito di Reform UK.

Sull'omicidio di Ann Widdecombe indaga l'antiterrorismo britannico. Significativa svolta nel caso dell'assassinio dell'ex parlamentare conservatrice passata poi al partito di Reform UK. Widdecombe è stata trovata morta, nella sua casa di Haytor, in Devon, giovedì scorso, ma fino a ieri la polizia aveva escluso che il suo assassinio fosse un atto terroristico. Inizialmente era stato effettuato un primo arresto, ma l'uomo era stato poi rilasciato senza accuse. Un secondo soggetto bianco, di 28 anni, era stato fermato poi sabato e trattenuto perché sospettato di semplice omicidio, accusa infine trasformatasi in atto di terrorismo. Un cambiamento che rende l'omicidio molto più inquietante, anche se al momento la motivazione per l'orribile atto rimane ignota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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