Chiedi i soldi a tua madre | bufera sul figlio di Priscilla Presley dopo la raccolta fondi per il forno da pizza

Un figlio di Priscilla Presley ha avviato una campagna online per raccogliere fondi destinati a un forno da pizza. La richiesta ha suscitato reazioni negative sui social, con alcuni utenti che hanno commentato ironicamente sul fatto di chiedere soldi alla propria madre. La raccolta è stata pubblicizzata attraverso piattaforme di crowdfunding, attirando l’attenzione di chi ha criticato la scelta di ricorrere a questo metodo per finanziare un’attività commerciale.

Navarone Garibaldi Garcia, figlio di Priscilla Presley, è finito al centro delle polemiche dopo aver lanciato una raccolta fondi online per avviare una piccola attività di pizzeria a Los Angeles. Il musicista, 37 anni, ha aperto una pagina con l’obiettivo di raccogliere 5.500 dollari per acquistare un forno professionale e vendere pizze biologiche dal vialetto di casa. L’iniziativa ha subito attirato numerose critiche. In molti si sono chiesti perché, essendo il figlio dell’ ex moglie di Elvis Presley e dello sceneggiatore brasiliano Marco Garibaldi, non chiedesse semplicemente un aiuto economico alla madre. Navarone ha deciso di rispondere direttamente sui social: “Gli haters continueranno a criticare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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