Terni quaranta chili di tabacco illegale nascosti nel negozio | scatta il sequestro della guardia di finanza
Nella città di Terni, le forze della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa quaranta chili di tabacco da masticare illegalmente detenuto in un negozio. Il tabacco, destinato alla vendita al dettaglio, è stato trovato nascosto all’interno del locale e successivamente sottoposto a sequestro. Le autorità hanno inoltre proceduto con controlli e verifiche per verificare la provenienza del prodotto e la regolarità delle attività commerciali coinvolte.
Un consistente sequestro di tabacco da masticare illegalmente, acquistato e detenuto per la successiva vendita al dettaglio. Il gruppo della guardia di finanza ha perfezionato un’operazione rientrante nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Maxi sequestro a Capo Milazzo, 38 chili di droga nascosti tra gli scogli: scoperta della Guardia CostieraDurante un servizio di vigilanza ambientale alle Tre Pietracce rinvenuta una borsa sigillata contenente 350 panetti.
Leggi anche: Genova, i narcotrafficanti nascondono quasi quaranta chili di droga in una idropulitrice, la guardia di finanza scopre il trucco
Tutti gli aggiornamenti
Si parla di: Terni, quaranta chili di tabacco illegale nascosti nel negozio: scatta il sequestro della guardia di finanza.
Terni, nel Suv 2 chili di droga purissima nascosta in una scatola di scarpe: valore di oltre 300 mila euroE' stato trovato con 2 chili di droga nell'auto, nascosta in una scatola di scarpe: un valore di oltre 300 mila euro. Il Gruppo della Guardia di Finanza di Terni, nell’ambito dei servizi finalizzati a ... corrieredellumbria.it
Guardia di Finanza di Terni: sequestrati oltre 2 chili di stupefacentiNewTuscia – TERNI – Il Gruppo della Guardia di Finanza di Terni, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria, ha sequestrat ... newtuscia.it