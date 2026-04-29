Terni quaranta chili di tabacco illegale nascosti nel negozio | scatta il sequestro della guardia di finanza

Nella città di Terni, le forze della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa quaranta chili di tabacco da masticare illegalmente detenuto in un negozio. Il tabacco, destinato alla vendita al dettaglio, è stato trovato nascosto all’interno del locale e successivamente sottoposto a sequestro. Le autorità hanno inoltre proceduto con controlli e verifiche per verificare la provenienza del prodotto e la regolarità delle attività commerciali coinvolte.