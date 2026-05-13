Catania trasportava in auto 4,5 chili di cocaina | arrestato

Le forze di polizia di Catania hanno arrestato un uomo che viaggiava a bordo di un’auto con circa 4,5 chili di cocaina. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione di controllo nei punti di maggior traffico della città, nell’ambito di un’intensificazione delle attività contro i traffici illeciti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso.

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I Finanzieri del Comando provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti nei luoghi di maggior traffico del capoluogo etneo, hanno arrestato un soggetto che trasportava a bordo di un’autovettura circa 4,5 Kg di cocaina. In particolare i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo hanno sottoposto a controllo un veicolo intimando l’alt all’uscita del casello autostradale di Acireale. Al momento del controllo, il conducente, di origine catanese, è apparso sin da subito agitato, motivo che ha insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione di iniziativa dell’interessato e del veicolo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Catania, trasportava in auto 4,5 chili di cocaina: arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Catania, rider della droga arrestato: trasportava cocaina e marijuana in autoUn giovane di 28 anni originario di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre si preparava a consegnare diverse dosi di droga che... Non si ferma all’alt, fugge in autostrada e lancia l’auto nei campi per scappare: arrestato, trasportava 2kg di cocainaNon si era fermato all’alt degli agenti della Squadra Mobile lodigiana: il 20enne alla guida ha percorso 50km fino a Pontenure, in provincia di... Temi più discussi: Catania, trasportava 4,5 chili di cocaina in auto: arrestato dalla Guardia di Finanza; Trasporta in auto 4.5 chili di cocaina, arrestato corriere; Trasportava 4, 5 chili di cocaina nascosti nel sedile; Gli agenti del Commissariato di Augusta hanno arrestato e associato a Cavadonna un pusher catanese di 67 anni che trasportava nell'auto 100 panetti di hashish. La droga, qualora messa in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per quasi 1 milione di euro x.com Perché in Italia i pullman negli anni 90 avevano questa tappezzeria ? reddit Beccato con 4,5 kg di cocaina in auto. Arrestato corriere ad AcirealeI Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti nei luoghi di maggior traffico del capoluogo etneo, hanno arrestato un ... gazzettinonline.it Corriere con oltre 9 chili di marijuana in auto, arrestatoUn pregiudicato di 41 anni, che trasportava in auto oltre 9 chilogrammi di marijuana, è stato arrestato da agenti delle Volanti della Questura di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti e per ... ansa.it