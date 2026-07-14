Un uomo di 38 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver appiccato un incendio nel giardino vicino alla Fontana di Proserpina, nell’area verde vicino alla stazione ferroviaria. Le fiamme si sono propagate nel tardo pomeriggio, causando preoccupazione tra i passanti e danni all’ambiente circostante. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente e hanno arrestato il sospetto. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fiamme nell’area verde vicino alla stazione ferroviaria. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Catania, dove un 38enne di origini straniere, residente in città, è stato fermato dai Carabinieri dopo aver appiccato un incendio all’interno del giardino pubblico che circonda la Fontana di Proserpina, nei pressi della stazione ferroviaria. L’intervento dei militari del Nucleo Radiomobile è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla Centrale Operativa, che indicava la presenza di un uomo intento ad appiccare il fuoco nell’area verde di via 6 Aprile. L’uomo alimentava le fiamme con rifiuti. Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno notato una densa nube di fumo e hanno sorpreso il 38enne mentre continuava ad alimentare il rogo gettando tra le fiamme diversi rifiuti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, incendia il giardino della Fontana di Proserpina: 38enne fermato dai Carabinieri

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