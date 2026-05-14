Incendia venti sacchi pieni di rifiuti arrestato dai carabinieri forestali

Nella zona conosciuta come “Terra dei Fuochi”, i carabinieri forestali hanno arrestato una persona responsabile dell’incendio di venti sacchi pieni di rifiuti. L’intervento si è svolto durante controlli straordinari finalizzati alla tutela ambientale. L’operazione ha portato all’identificazione dell’autore e alla successiva presa in custodia. L’incendio ha causato un principio di incendio che è stato prontamente spento dai militari, evitando ulteriori danni alla zona.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito dei controlli straordinari nella “ Terra dei Fuochi ” e nelle aree bonificate all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio dal Commissario Unico i Carabinieri Forestali del Reparto Parco Nazionale del Vesuvio e del Nucleo Parco di Boscoreale grazie all’utilizzo di telecamere ad alta definizione hanno individuato e proceduto all’arresto, in fragranza differita, di un un uomo di 60 anni, residente nei paesi vesuviani che nella giornata di lunedì scorso, alle ore 18, circa ha incendiato in Terzigno 20 sacconi di rifiuti di varia natura tra cui plastiche e rifiuti urbani utilizzando un ordigno incendiario lanciato dalla propria auto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendia venti sacchi pieni di rifiuti, arrestato dai carabinieri forestali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gragnano: incendia i panni della compagna e li lancia dal balcone, finisce per distruggere un’auto. 34enne arrestato dai CarabinieriNotte di terrore a Gragnano: minaccia la compagna incinta con un coltello e incendia gli abiti, distrutta un’auto finisce per distruggere un’auto. Mongardino: 10 sacchi di rifiuti rimossi dai volontariUna decina di sacchi neri, pieni di rifiuti disparati, sono stati raccolti dai volontari del Principato di Mongardino, una frazione di Sasso Marconi.