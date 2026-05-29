I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania hanno fermato un uomo che trasportava 60 grammi di marijuana a bordo di un'auto. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine, quando il sospetto è stato individuato e fermato immediatamente. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato condotto in caserma. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Individuato e fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante un pusher 30enne che poi, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ”. I militari dell’Arma, in abiti borghesi e a bordo di autovettura con targhe di copertura, sono stati impegnati nella mattinata in un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel centro storico. Nei pressi di Piazza Palestro, in particolare, hanno notato una city car in transito e, riconosciuto il conducente per un 30enne, già a loro ben noto per le sue pregresse vicende giudiziarie per spaccio di stupefacenti, hanno deciso di seguirlo sospettando che fosse in “azione” come pusher. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, pusher visto e fermato “al volo” dai carabinieri: aveva 60 g di marijuana in auto

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