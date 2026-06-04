Il consiglio dei Ministri ha sciolto il Comune di Torre Annunziata per infiltrazioni camorristiche

Il Consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere il Comune di Torre Annunziata a causa di infiltrazioni camorristiche. La decisione riguarda anche il Comune di Sarno, entrambi in Campania. La misura si basa su presunte influenze della criminalità organizzata negli enti locali. La procedura di scioglimento è stata adottata secondo quanto previsto dalla legge per contrastare condizionamenti di tipo mafioso.

Il Consiglio dei ministri ha disposto lo scioglimento dei Comuni campani di Sarno e Torre Annunziata per "infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata". La notizia è arrivata pochi minuti fa e rappresenta una nuova pagina nera soprattutto per il Comune oplontino. Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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