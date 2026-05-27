Comune sciolto per camorra | i rapporti con Ferraro e il sistema degli appalti alle imprese legate alla ditta del sindaco

Notizia in breve

Il comune è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche che coinvolgevano il sindaco e alcuni amministratori. Sono state riscontrate relazioni tra il primo cittadino e un imprenditore locale, con legami anche nel sistema degli appalti pubblici. Le indagini hanno evidenziato un intreccio tra le funzioni pubbliche e interessi privati di imprese legate alla criminalità organizzata, compromettendo l'imparzialità dell'amministrazione e il regolare funzionamento dei servizi comunali.