Comune sciolto per camorra | i rapporti con Ferraro e il sistema degli appalti alle imprese legate alla ditta del sindaco
Il comune è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche che coinvolgevano il sindaco e alcuni amministratori. Sono state riscontrate relazioni tra il primo cittadino e un imprenditore locale, con legami anche nel sistema degli appalti pubblici. Le indagini hanno evidenziato un intreccio tra le funzioni pubbliche e interessi privati di imprese legate alla criminalità organizzata, compromettendo l'imparzialità dell'amministrazione e il regolare funzionamento dei servizi comunali.
“Un'inestricabile commistione tra l'esercizio delle pubbliche funzioni e l'interesse privato di amministratori comunali e consorterie mafiose” tale da compromettere “la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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